اليمن : وصول تعزيزات ضخمة واستعدادات حوثية واسعة لسيطرة على محافظتين و١ميناء نفطي جديد

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر صحفية، عن استعدادات حوثية لشن هجمات واسعة على قطاع النفط في محافظتين، عقب استهداف المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" فإن مليشيا الحوثي تعد العدة للهجوم على قطاع النفط في مأرب وشبوة، شرقي اليمن.

وافادت الصحيفة أن المليشيات تتأهب لاستهداف القطاع النفطي رقم 5 في شبوة، وذلك عقب استهداف ميناء الضبة في حضرموت، وميناءي النشيمة وقنا بمحافظة شبوة.

وتأتي تلك التطورات عقب دفع مليشيا الحوثي بتعزيزات إلى جبهات مأرب والجوف وحجة وتخوم شبوة من جهة البيضاء، وباتجاه جبهات تعز الغربية والشمالية الغربية، بهدف تعزيز تواجدها في تلك المناطق استعدادا لشن هجمات جديدة على مواقع الجيش والمقاومة فيها.