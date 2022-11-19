لمن يرغبون بالعمل في السعودية .. منصة مساند تعلن الشروط الجديدة !.. نعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - شروط جديدة أطلقتها منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية، للراغبين فى العمل بالأعمال المنزلية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عبر منصة "مساند" المرحلة الثانية من خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية المتواجدة داخل المملكة وتستهدف العمالة المنزلية القادمة للعمل فى المملكة.

وتأتى المرحلة الثانية من الخدمة التى تشمل عقود العمل الخاصة فى العمالة المنزلية الموجودة فى المملكة التى لا يوجد لديهم عقود عمل سارية وموثقه عبر منصة مساند.

ودعت الوزارة أصحاب العمل لمن لديهم عمالة منزلية إلى التأكد من وجود عقد عمل قائم عبر منصة مساند وتوثيق العقود لمن ليس لديهم عقد سارى، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة والتأكد من شمول العقد على جميع البنود اللازمة، فى خطوة من شأنها أن تسهم فى تحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر فى سوق استقدام العمالة المنزلية.

وتعمل الخدمة على توثيق المهام والمسؤوليات لكل طرف وتوثيق قيمة الراتب وتحديد مدة عمل العامل المنزلى، بالإضافة إلى ذلك ستساعد الخدمة فى مراقبة عمليات التعاقد وزيادة الحوكمة عليها، مما يرفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل فى السوق السعودية، من خلال العقود الموحدة والموثقة طوال فترة عمل العامل المنزلى داخل المملكة وسيتم تقديم خدمة توثيق عقود العمالة المنزلية عبر منصة "مساند" الإلكترونية.

وأكدت منصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواصلة عملها على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التى قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.

وللتسجيل فى منصة "مساند" اتبع الخطوات التالية: -الدخول على خدمة العقود.

-الضغط على خدمة توثيق عقود العمل.

-الموافقة على التعهدات والإقرارات.

تظهر قائمة بالعمالة المنزلية لديك بجانبها موثق أو غير موثق.