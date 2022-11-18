خبر سار لجميع اليمنيين..مبلغ كبير تم إيداعه في البنك المركزي سيغير من سعر العملة جذريا

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الخميس، عن تعزيز البنك المركزي في بلاده بمبلغ 300 مليون دولار، من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي (SDR).

جاء ذلك، خلال لقاء العليمي، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن، إنغر تانغبورن، للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، والجهود المشتركة لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء ممارسات الجماعة الحوثية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وخلال لقاء جرى في الرياض، أشار العليمي إلى “قرار الولايات المتحدة وبريطانيا لتعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وشدد على “أهمية الخطوة في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، واستمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في جميع أنحاء اليمن”.

ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حاليا سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالا في مناطق الحكومة مقابل 215 قبل اندلاع الحرب.

ورغم جهود بذلتها الحكومة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنها فشلت في كبح جماح التدهور المستمر للعملة، وانعكاساته القاسية على الوضع المعيشي لغالبية اليمنيين.