حادثة تهز مصر ..امرأة قتل طفلة عمرها 4 سنوات بطريقة وحشية والتحقيقات تكشف أمر مرعب صعق الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - قضت محكمة جنايات المنيا في جمهورية مصر العربية ، بإعدام سيدة بعد إدانتها بقتل طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وبحسب ما روته وسائل اعلام مصرية فإن أحداث الجريمة تعود إلى شهر مارس الماضي عندما حرر والد الطفلة بلاغًا لدى الاجهزة الامنية يفيد بتغيب ابنته في ظروف غامضة، ولم يتهم أحداً بخطف الطفلة، وعقب ذلك عثرت الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد بالقاهرة على جوال بلاستيك داخل قطار قادم من الصعيد، وبتفتيشه عثر داخله على جثة الطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت تحريات المباحث في كشف غموض الجريمة حيث تبين أن المتهمة بإرتكاب الجريمة هي جارة أسرة المجني عليها، وجرى استهدافها وضبطها، وأقرت بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، بعد أن استدرجت المجني عليها لمسكنها المواجه لمنزل أسرة الطفلة القتيلة بقصد سرقة قرطها الذهبي، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم وضعت الجثة في جوال بلاستيك وتوجهت به إلى محطة القطارات واستقلت قطارا وعند وصوله للقاهرة غادرت القطار وتركت الجوال ثم توجهت إلى محل إقامتها.