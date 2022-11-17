مفاجآت جديدة لا تخطر على بال ويشيب لها الرأس..ماذا تنبأت الفلكية العمياء للسعودية وسوريا ومصر بداية عام 2023 ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الذين أوضحوا تفسير ظهور الفيروس بسبب الاحتباس المناخي، وفيمايلي توقعات العرافة البلغارية 2023 حول الشرق الأوسط:

المملكة العربية السعودية: حسب توقعات بابا فانغا فإن السعودية في عام 2023، سوف تنعم بالاستقرار والأمن والرخاء الاقتصادي، أي أن السعودية سيحدث بها التطورات الإيجابية، وسيكون هناك تحسن كبير في العديد من المناحي الحياتية وأبرزها الجانب الاقتصادي، وسيكون هناك انخفاض في نسبة البطالة وسيتوفر نسب كبيرة من فرص العمل لديها.

سوريا: حسب ما تنبأت البلغارية بابا فانغا فإن سوريا ستتجه إلى السلام بشكل تدريجي، وان الحروب في سوريا سوف تنتهي خلال العام 2023، وسيرجع اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

فلسطين: توقعات بابا فانغا لفلسطين لم تكن جيدة، حيث أن الأمور في فلسطين وحسب ما أوضحت أنها ستتجه للأسوأ، وسيتم احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسيكون هناك صراعات ومواجهات كبيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

مصر: أكدت العرافة أن مصر ستتجه نحو انتعاش اقتصادي وانفراجات عديدة في شتى المجالات، وسوف تقل نسبة الفقر في مصر، وستزداد فرص العمل لديها، وفي نهاية عام 2023 سيتم انخفاض نسبة البطالة وبشكل ملحوظ.

العراق: وفيما جاء من توقعات للعرافة البلغارية بشأن العراق فإنها سوف تتخلص من كل الطوائف التي تسعى لنشر الفساد فيها كما وسيستعيد العراق أمجاده وستعود العراق قوية كما كانت عليه في الجوانب الاقتصادية والعلمية.

الكوارث البشرية التي تنبأت بها العرافة العمياء لعام 2023

هناك توقعات كارثية وصاعقة تنبأت بها العرافة العمياء، ويذكر بأن العرافة توقعاتها تصيب بنسبة 85%، وهي من أشهر الفلكيين على الإطلاق ف بابا فانغا تنبأت بالحرب السورية واحداثها بالتفاصيل قبل عشرون عاماً، كما وتبأت بالعديد من الأحداث العالمية التي تجققت، وفيما يلي جملة من التوقعات لعام 2023:

بسبب التغييرات المناخية سيتم اكتشاف فيروس جديد متجمد، وذلك بعد ذوبان الكتل الجليدية في سيبيريا، ويتم اكتشاف الفيروس الاخطر على الإطلاق والإعلان عنه من قبل فريق طبي ناجح، ولا يوجد هناك أي تفاصيل أخرى عن الفيروس سوى أنه سيكون أخطر فيروس عرفته البشرية.

ستعاني بعض دول العالم من شح في مياه الشرب، فهناك بعض الدول التي تكون مياه الشرب لديها غير كافة، وسيحدث هناك صراعات بين الدول على بئر ماء واحد.

كما ونبهت بأن هناك سفينة غريبة ستتجه إلى كوكب الأرض وسيصاب الناس بالذهول الشديد من قدومها، وهناك توقعات بأن السفينة هي عبارة كويكب غامض يطلق عليه اسم إموا.

الجراد سيدمر كل شيء في الهند وبالتحديد في منطقة نيوديلهي، وستصل درجة الحرارة هناك لأكثر من 50 درجة مئوية، وستشهد الهند مشاهد نهاية العالم، وستدمر ملايين الأنواع من الحشرات الحبوب والنباتات وكل معالم الحياة في الهند، وأوضحت بان الهند ستكون أول بلد في العالم ستعاني من الجوع والقحط.

الظواهر المتطرفة سوف تؤثر على كوكب الأرض، أي أن العام 2023 سيشهد سلسلة من الزلازل والبراكين والعديد من الكوارث الطبيعية

حرائق في أستراليا وفيضانات في أوروبا سوف تؤثر على مظاهر الحياة فيها.

الإدمان الرقمي والإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والاندماج الكبير في العالم الافتراضي سيؤثر على دماغ الإنسان وعلى وظائفه وسيصبح شكل الإنسان يشبه شكل الزومبي.

هناك تنبؤات أنه سيتم اكتشاف علاج نهائي لمرضى السرطان وسيتم السيطرة على المرض بشكل كلي، كما وهناك توقعات بالقضاء على مرض السكري والذي يعد من أشهر الأمراض المزمنة في العالم، حيث سيتم اكتشاف الحل الجذري لهذا المرض، كما وتوقعت بأن هناك فيروس متجمد في سيبيريا وهو الفيروس الأخطر على الإطلاق والذي سيغزو العالم في عام 2023.

توقعات العرافة البلغارية العمياء لأعقاب عام 2023 وبداية عام 2023

توقعات العرافة البلغارية العمياء لأعقاب عام 2023 وبداية عام 2023

لا تزال العرافة البلغارية بابا فانغا تجذب الجمهور العالمي بتوقعاتها وتنبؤاتها التي أثارت الجدل فعلى الرغم من أنها توفيت إلا أن توقعاتها لا تزال حاضرة، ولا يزال تداولها مستمر وبشكل كبير حتى عامنا هذا، وفيما يلي أهم توقعات بابا فانغا لنهاية 2023 وبداية 2023:

مرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمرض مبهم وقد يعرضه لفقدان السمع.

انقسامات في العقائد بين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم والتي ينتج عنها صراعات وحروب.

اختراع القطارات الطائرة، وتوقع بالتوقف عن استخدام البنزين والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بشكل رئيسي.

تنبأت بظهور تنين أحمر ويقال بأن ذلك سيكون في الصين.

توقعات بمناوشات عسكرية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

انهيار في اقتصاد الدول الأوروبية بسبب تعرضها لحملة كبيرة من الكوارث البشرية، كما وتتعرض أيضاً لكوارث طبيعية مثل البراكين والزلازل التي ستخلف ضحايا بشرية كبرى كما وستخلف خسائر اقتصادية قد لا تستطيع أوروبا مجابهتها.

وبهذا نصل إلى ختام المقال الذي تناولنا فيه توقعات العرافة العمياء لعام 2023، ذكرنا لكم أهم توقعاتها للدول العربية في العام 2023، كما وذكرنا الكوارث البشرية التي تنبأت بها في هذا العام، والجدير بالذكر أن هذه التوقعات لا يجب الاعتماد عليها بشكل كبير، لأن الله وحده هو عالم الغيب ولا أحد يستطع أن يطلع على الغيب سواه، وكل هذه التوقعات قد تخطئ وربما قد تصيب ولكن يبقى أمر الله وحده هو النافذ.