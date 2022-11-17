في خطوة مفاجئة وغير متوقعة ..دولة عربية تمنح هذه الفئات تذاكر مجانية يوم23 نوفمبر الجاري..ربما تكون منهم!!

الرياض - محمد الاطلسي - قرر المجلس الأعلى للآثار الموافقة على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين إلي جميع المتاحف والمناطق الأثرية مجانا يوم 23 نوفمبر الجاري بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى فرض رسوم دخول السيارات وساحات انتظار السيارات بالمناطق الأثرية والمتاحف بمناسبة مرور عام على اكتشاف مقبره توت عنخ أمون، تخصيص تذاكر مجانية يوم 23 نوفمبر من الشهر الجاري، قرر المجلس الأعلى للآثار .

وأوضح المجلس الأعلى للآثار عن فرض رسوم انتظار السيارات على دخول السيارات لساحة الانتظار في المناطق الأثرية والمتاحف الآتية " معبد هابو ، وادى الملكات ، دير المدينة ، مقابر الآشراف" بمنطقة الأقصر ، مقابر الكاب بمنطقة آثار أسوان ، تونا الجبل و تل العمارنه بـ منطقة آثار المنيا ، متحف السويس" وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا كالآتي: رسوم انتظار السيارات بـ المتاحف و المناطق الأثرية