لعشاق وجماهير الكرة.. مباراة افتتاح كأس العالم 2022.. موعدها والقنوات الناقلة لها..التفاصيل كاملة

الرياض - محمد الاطلسي - زاد البحث من عشاق وجماهير الكرة، عن موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022، والتي تبدأ تلك البطولة في قطر خلال فترة تصل إلى شهر، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات. موعد افتتاح كأس العالم 2022 تعذّر تشغيل الوسائط وتبدأ مباراة افتتاح كأس العالم 2022

وتبدأ مباراة افتتاح كأس العالم 2022 ، بين منتخب الدولة المضيفة، وأحد المنتخبات الواقعة بنفس المجموعة.

حيث تقام المباراة الافتتاحية ما بين قطر ضد الإكوادور، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب البيت في وسط مدينة الدوحة، والذي يتسع لما يقرب لعدد ستين ألف متفرج. القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022 كشفت شركة CNE بأن مجموعة قنوات beIN سبورت، ستقوم بنقل بطولة كأس العالم 2022، في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وأوضحت أيضا أسعار الاشتراك الخاصة بباقة القناة. وأوضحت CNE، من خلال بيان على موقع التواصل الاجتماعي موقع الفيس بوك، بأن قيمة الاشتراك لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022، والتي تبدأ من يوم 20 نوفمبر الحالي وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل 2022.

حيث إن الشخص المشترك بالفعل في أي من باقات الشركة ويكون ساري، يقوم فقط بدفع 2013 جنيه، أما إذا كان اشتراكك منتهي بالفعل، تكون قيمة الاشتراك في الباقة حوالي 2793 جنيه.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 كما تبلغ عدد المنتخبات المشاركة في منافسات كأس العالم حوالي 32 منتخب، من قارات مختلفة وجاءت على النحو التالي.

قارة أوروبا تضم 13 منتخب، قارة إفريقيا تضم 5 منتخبات، قارة آسيا تضم 4 منتخبات، قارة أمريكا الجنوبية تضم 4 منتخبات، قارة أمريكا الشمالية تضم 3 منتخبات