خبر سار يزفة الوفد السعودي فور مغادرته اليمن باعلان هذة القرارات

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة "الاخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله تفاصيل ماقالت انها عملية تفاوض بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحوثيين في صنعاء.

وزعمت صحيفة" الاخبار" ان وفدا سعوديا زار صنعاء خلال الأيام القلية الماضية لمواصلة عملية التفاوض بخصوص تمديد الهدنة في اليمن.

وأشارت الصحيفة الى ان المفاوضات تركزت على ملفات دفع الرواتب وتحقيق تقدم في العملية السياسية وقالت ان المفاوضات أحرزت تقدما.

زعمت الصحيفة ان الوفد السعودي قدم دعوة لرئيس المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط لزيارة الرياض لاستكمال المفاوضات السياسية بين الجانبين.

وقال الصحيفة ان الطرفين ابديا رغبة فعلية في وضع حد للحرب الدائرة في اليمن منذ 8 سنوات .

ولم تؤكد أي مصادر سياسية صحة المعلومات هذه التي نشرتها صحيفة "الاخبار".