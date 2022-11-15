هذا هو أول يمني يصل لمنصب حكومي في الكونغرس ..اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - نتخب أعضاء التجمع الديمقراطي في الهيئة التشريعية بولاية ميشيغان ممثل منطقة ديترويت، النائب إبراهيم عياش، وهو من أصول يمنية، زعيماً للأغلبية في كونغرس الولاية، فيما انتخب جو تيت رئيساً لمجلس نواب الولاية.

وسيكون عياش أول مسلم يشغل منصب زعيم الأغلبية في حين سيكون تيت أول أسود يشغل هذا المقعد.

وقال عياش: "حان الوقت للعودة إلى القيام بعمل حقيقي من أجل الناس".

وأضاف "لدينا منصة قوية، لدينا عمل جاد يجب القيام به لحماية الهواء والأرض والمياه لدينا، والتأكد من أن لدينا اقتصاداً مزدهراً يدعم الأسر العاملة من ماركيت إلى مونرو، يتوقع الناس منا القيام بالمهمة ولدينا كل النية لبدء العمل على الأرض".

إبراهيم مصلح عياش من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية 1996، تعود أصوله إلى محافظة إب، وديانته الاسلام، التحق بمدارس هامترامك العامة، نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية في جامعة ميشيغين ستيت، وهو ناشط اجتماعي وسياسي ديمقراطي تقدمي وخطيب مفوّه، شغل منصب مدير تنفيذي للغرفة التجارية اليمنية بولاية نيويورك، يدعم التأمين للجميع.