هكذا كان رد السعودية عقب ضغط الانتقالي لإقالة معين عبدالملك وتقديم هذه الشخصية الجنوبية لرئاسة الحكومة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر مطلعة إن المجلس الانتقالي الجنوبي يضغط بقوة لإقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك.

وأضافت المصادر أن المجلس اقترح اسم محافظ عدن الحالي، أحمد حامد لملس، خلفا لمعين.

وذكرت المصادر أن الانتقالي يرى ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الجنوب، وأيضا من المحسوبين على مشروعه.

وأوضحت المصادر أن الانتقالي لم يتلق ردا حتى اللحظة من التحالف. لافتة إلى أن طلبه قد يجاب لكن مع بشروط تتعلق بالتعيينات أيضا.

وبحسب المصادر فإن الانتقالي استند في هذا الطب إلى اتفاق الرياض كونه ينص على شراكة سياسية قائمة على مبدأ المناصفة بين الانتقالي وباقي المكونات.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة الحالي، قد يُقال خلال أيام، وقد بدأ التمهيد لذلك بالكشف عن قضايا فساد كبيرة داخل حكومته.

وبحسب المصادر فإن الانتقالي في طلبه استند أيضا إلى حصيلة صفرية لإنجازات حكومة معين منذ تشكيلها قبل سنوات.