بشرى سارة تزفها السعودية لتبهج كافة اليمنين بشأن الإعفاء من دفع رسوم الاقامة

الرياض - محمد الاطلسي - الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم الإقامة داخل الأراضي السعودية لسنة 1443 هجريا:

إذا كانت سيدة غير سعودية الجنسية ومتزوجة من رجل سعودي معاق تعفى السيدة من دفع رسوم الإقامة داخل المملكة.

إذا كان الطالب الوافد من الخارج قد حصل على منحة دراسية للدراسة داخل المملكة يعفى من سداد رسوم الإقامة.قبل

أيام تم تداول شائعة أن الداخلية السعودية قامت بإلغاء رسوم دفع الإقامة للمقيمين داخلها من عمر 18 سنة إلى 21 سنة، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار توضيح علم عن حقيقة ما تم تداوله عن إلغاء رسوم دفع الإقامة الخاصة بالمقيمين داخل السعودية من سن 18 عام إلى 21 عام.