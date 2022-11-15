اصدار قرارات رئاسية هامة ستحدث تغير كبير فور اقالة الرئيس العليمي والعرادة من مناصبهم

الرياض - محمد الاطلسي - مصادر يمنية في العاصمة السعودية الرياض ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يعتزم تقديم استقالته من قيادة مجلس القيادة.

وقالت المصادر اليمنية بالرياض ان العليمي اصبح عاجزاً عن تقديم اي شيء مما دفعه الى الاعتراف بالفشل وينوي تقديم استقالته رافضا اي تبرير لموقفه هذا.

واشارت المصادر ان اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيخلف العليمي في رئاسة مجلس القيادة بينما سيتم تعيين العليمي في منصب اخر وقد يكون وزيراً للخارجية او سفيراً لليمن لدى الولايات المتحدة الامريكية.

واضافت المصادر بالقول ان العليمي شع بحجم العجز الجاري في تقديم اي شي يخدم معركة تحرير صنعاء، واكد على تمسكه بقرار تقديم الإستقالة فيما سيكون عيدروس الزبيدي رئيسا للمجلس القيادة الرئاسي الشرعي اليمني وسيقوم بالمهام المناطة وبتوجيهاته وتحت اشرافه.

وقالت المصادر ان المرحلة القادمة قد تكون مقسمة امام رئيس مجلس القيادة المقترح عيدروس الزبيدي لثلاث مراحل.

الاولى تتضمن تنظيم الايرادات وتحويلها للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.

المرحلة الثانية تشكيل قيادة بشقين هيئة رئاسة اركان جنوبية واخرى شمالية. وتعيين لكل وزير شمالي في الحكومة نائب جنوبي يدير شؤون الجنوب بينما الوزير الشمالي يهتم بشؤون الشمال. على ان ان يكون كل وزير جنوبي مهمته ادارة شؤون الجنوب ويتم تعيين له نائب وزير شمالي يدير شؤون الشمال اليمني ويتابعها.

ولا تزال الاوضاع السياسة قيد التطور، حيث تعتبر اي انفراجه حالية في تغيير رشاد العليمي ان صدقت المعلومات انفراجة حقيقية وفق الكثير من المتابعين والمراقبين السياسيين.