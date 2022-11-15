الكشف عن سبب اختطاف وسجن مليشيا الحوثي لمدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أقدمت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، على اختطاف وسجن مدير المستشفى السعودي الألماني في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وأفادت مصادر عدة، بأن جماعة الحوثي، قامت باقتياد مدير المستشفى السعودي الألماني الدكتور عبدالله الداعري، عقب اختطافه إلى أحد سجونها في صنعاء.

وقالت المصادر، أن القيادي في جماعة الحوثي المكنى "ابو فاطمة"، قام وعدد من عناصر الجماعات باختطاف الدكتور الداعري، واقتادوه تحت تهديد السلاح الى أحد سجون المليشيات في البحث الجنائي.

أوضحت أن جريمة اختطاف وسجن مدير المستشفى السعودي الألماني بصنعاء، تأتي على خلفية إصداره توجيه بإيقاف عمل عنصر حوثي يدعى "مسفر الطلحي" داخل المستشفى، جراء عمليات تزوير ونهب يقوم بها في المستشفى.

وكشفت المصادر، أن العنصر الحوثي، كان ينفذ قبل قرار إيقافه عن العمل في المستشفى السعودي الألماني، عمليات نهب وتزوير بإسم جمعية وهمية أطلق عليها مسمى "جمعية مسفر الخيرية".

مضيفة انه بإسم الجمعية الوهمية؛ يقوم بمنح تخفيضات بنسبة تتجاوز 30% في جميع العمليات الجراحية والفحوصات داخل المستشفى، بذريعة انهم أقارب الموظفين، وأقارب ما يسميهم "الشهداء".