لن تصدق كيف ظهر .. صورة نادرة لعيدروس الزبيدي من السبعينات رفقة سالمين وعلى ناصر محمد والبيض(اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بينما كان عمره 7 سنوات.

وبحسب البيانات المدونة على الصورة، فإن الطفل المؤشر عليه بالسهم الأحمر هو عيدروس الزبيدي بينما كان عمره 7 سنوات.

وظهر عيدروس، بحسب المعلومات المدونة، بجانب الرئيس سالم ربيع علي (سالمين) والوزير حينها علي سالم البيض، وعضو اللجنة المركزية علي ناصر محمد.

وقد التقطت الصورة، بحسب البيانات المدونة عليها، في السبعينات بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

ولم يتسن لـ"مساحة" التأكد من حقيقة الصورة، وما إذا الطفل المذكور فيها هو عيدروس الزبيدي.