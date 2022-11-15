بدون ذرة حياء ولا خجل .. مسؤول كويتي رفيع يصدم الجميع بعمل فاضح ومحرم شرعا داخل مكتبه..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - يفترض بأي مسؤول في اي دولة كانت أن يكون القدوة بتصرفاته واخلاقه وتعاملخ مع الاخرين .

لكن مسؤول كويتي يتولى منصب رفيع في احدى المستشفيات تصرف برعونة وقام بعمل فاضح ومحرم شرعا واعتدى بكل قوة على احد الأطباء . ومن جانبها قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بحبس رئيس قسم أطباء كويتي الجنسية، في أحد المستشفيات الحكومية، لمدة سنتين مع الشغل، بتهمة قيامه بالتعدي وضرب طبيب آخر في مكتبه بسبب خلاف إداري في العمل.

وقالت دفاع المتهم المحامية حوراء الحبيب إن «المتهم وبلا أي مبرر استدعى موكلها الى مكتبه، وبعد حضوره تفاجأ بقيام الطبيب المتهم بالاعتداء عليه لفظاً ومن ثم قام من مكتبه وانهال عليه بالضرب»، بحسب ما أفادت "الراي الكويتية".

وأضافت أنه «لا يوجد أي مبرر لهذا الفعل حتى لو كان موكلي قد أخطأ بعمله».

وشهد ضابط الواقعة أمام المحكمة من أن تحرياته دلت على قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، كما شهد طبيبان بأنهما شاهدا الطبيب المتهم يعتدي على الطبيب المجني عليه.