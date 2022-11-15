معلومات خطيرة تكشف لأول مرة عن أقذر المهام التي تقوم بها زينبيات الحوثيين في العاصمة صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - بلغ عدد ما ارتكبته "الزينبيات" التابعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، من جرائم وانتهكات نحو 1444، خلال خمس سنوات، في العاصمة صنعاء وعديد مناطق يمنية، ما زالت تحت سيطرة المليشيا المدعومة من إيران، بناءً على تقرير حقوقي لشبكة يمنية.

وتعدّ "الزينبيات" بمثابة الجناح العسكري للمليشيا، وقد رصد التقرير، عدداً من تلك الانتهاكات بحق نساء العاصمة في أوقات سابقة، تشير إلى مدى الإجرام الحوثي بحق المرأة اليمنية، كما أن المليشيا حوّلت الزينبيات في تقليد إيراني إلى جهاز لتنفيذ مهمات قذرة لم يعهدها المجتمع اليمني من قبل.

وامس الخميس، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً رصدت فيه الانتهاكات التي ارتكبتها "الزينبيات" خلال الفترة من ديسمبر 2017م وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري2022م، والتي قالت إنها بلغت نحو 1444واقعة انتهاك.

وشملت تلك الانتهاكات بحسب التقرير الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وعمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية.

كما شملت ملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات، وكذا الاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا الارهابية وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج عدة مدن واقعة تحت سيطرة المليشيا، وذلك بالإضافة إلى التجنيد الاجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات.

قال التقرير إن كتائب “الزينبيات” تورطت بمقتل (9) نساء منها، (6) حالة قتل نتيجة الضرب المبرح بهراوات وكابلات نحاسية، و(3) حالات نتيجة طلق ناري مباشر، كما تسببت كذلك بإصابة (42) امرأه بجروح متفرقة.

وسجلت الشبكة خلال الفترة ذاتها، نحو (172) حالة انتهاك بحق الأعيان المدنية قامت بها كتائب المليشيا النسائية، وذلك بواقع (31) مداهمة للمرافق الخدمية، والصحية، و(76) حالة مداهمة وتفتيش لعديد مرافق تعليمية (المدارس، والجامعات)، و(65) حالة مداهمة لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن.

كما قامت باختطاف نحو (571) امرأة، فيما لايزال في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية التي تشرف عليها “الزينبيات”، (231) معتقلة ممن تم التأكد من معلوماتهن وصحة بيانتهن. حسب تقرير الشبكة.

وأشار التقرير، إلى قيام “الزينبيات” بإخضاع نحو (62) مختطفة ومخفية قسراً إلى التعذيب النفسي والجسدي داخل سجون مليشيا الحوثي تشرف عليها “الزينبيات”، وتجنيد نحو (4000) عنصر من “الزينبيات”، تلقين تدريبات قتالية في صنعاء، وبعضهن في لبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وقال إن مليشيا الحوثي الإرهابية أوكلت العديد من المهام الى “الزينبيات” أبرزها التحريض والتلقين والشحن الطائفي عبر إلقاء عديد محاضرات، ودروس ودورات لجموع النساء والفتيات بكل مديرية وحي وحارة في المحافظات التي تسيطر عليها.