خبر سار ..الخطوط الجوية اليمنية تعلن عن اخبار سارة بشأن السفر إلى مطار جدة في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، عن إمكانية السفر عبر طيران اليمنية إلى مطار جدة، في المملكة العربية السعودية.

ونفت "اليمنية" في بيان لها، إمكانية السفر إلى مطارات أخرى في المملكة، غير مطار جدة.

وقال البيان، الذي اطلع عليه " المشهد اليمني": ننوه إلى أنّ حاملي تأشيرات العمرة يمكنهم السفر جوا عبر الخطوط اليمنية إلى مطار جدة فقط.

وأضاف: "ولا صحة للأخبار المتداولة في المواقع الإلكترونية بإمكانية السفر الى أي مطار في المملكة"، مشيرًا إلى أنه من الممكن مغادرة المملكة من أي مطار وهذا حسب تعليمات هيئة الطيران السعودية.