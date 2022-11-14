بشرى سارة يزفها صالح هبرة ويعلن عن الخطوة المفاجأة التي ستحدثها الجماعة الحوثية خلال الفترة القادمة..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي -

وتابع: انتقدنا الجيش والأمن العائليين، فأنشأنا مؤسسة أمنية وعسكرية، معايير القبول فيها الولاء للعائلة.

و اردف: انتقدنا بعض المضايقات في حرية التعبير، فأتينا وألغينا حرية التعبير كاملة، وكما كنا ننتقد التحصيلات والجبايات التي كان يقوم بها النظام السابق -وهي جدًا محدودة- فأتينا وأخذنا الجبايات على صاحب السكريم، ورخص على من يريد يبني له غرفة في مزرعته لحراستها، وضريبة على (روث الحيوانات)، وأنشأنا قطاع يتاجر بأموال الدولة وموارد الشعب..

وقال: انتقدنا شركات آل الاحمر، فأتينا وأخذناها وعشرات الشركات مثلها، وأنشأنا أضعافها، انتقدنا بيوت مسؤولي النظام السابق –وقد يكون بعضها من أموالهم الخاصة- وصادرناها وسكنّا فيها.

ولاقى حديث هبرة إعجاب وتداول شعبي واسع.