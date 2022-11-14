اليمن :بيان هام ومفاجأ من محافظ عدن يكشف عن دخول الانتقالي صنعاء ومن امر بذلك..تفاصيل صادمة

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر محافظ عدن المعين من الحوثيين بيانا جاء فيه: نص بيان محافظ عدن في حكومة الحوثيين:

نرحب بقدوم قيادات المجلس الانتقالي الى صنعاء بعد تعرض عدد منهم للاقامة الجبرية والمنع من السفر والمضايقات الاخرى في تقييد حرية التواصل والادلاء بالتصريحات الصحفية أو بأي معلومات حول الاوضاع في الجنوب بعد تأمر التحالف عليهم وتمكين مليشيات طارق عفاش من السيطرة على عدن

كما نرحب بعودة العديد من قيادات الحراك الثوري الجنوبي الى صنعاء والجلوس على طاولة الحوار ومناقشة القضية الجنوبية ومستقبل الجنوب وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لاستمرار نشاطهم ونضالهم من اجل العمل لتحرير الجنوب..

‏كما تجرى مشاورات وحوارات لعودة عدد من قيادات الحراك الثوري الجنوبي من الخارج الى صنعاء بالاضافة الى قيادات بعض الاحزاب والمكونات اليمنية في الخارج..