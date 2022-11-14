اعلان هام وعسكري من وزارة الدفاع ..هذا ما سيحدث الأيام القادمة سيحدث تغيير واسع في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قال المحلل العسكري ومستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبو حاتم إن الحكومة الشرعية هي الخيار الوحيد الذي لابد أن يتمسك بها اليمنيين، مبينا ان كل الاختلالات والشوائب في الشرعية إلا أنها الخيار الوحيد لكل يمني.

وكتب أبو حاتم في تغريدة له على حسابه بتويتر " لا أقول بأن الشرعية خالية من الشوائب والسلبيات ولكن رغم هذا كله فهي خيار لا ثاني له لكل الجمهوريين".

وأضاف " قد ننتقد أدائها ونصوب أخطائها أن وجدت ولكننا لا نتخلى عنها أو نحاول إضعافها".

وبين " ننتقدها انتقاد الإبن المطيع لوالدة ونذود عنها ذود الأسود عن عرينها".