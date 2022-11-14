وردنا الان : السعودية تعديلات جديدة غير متوقعة بشأن رسوم الزيارة ..تفاصيل مهمة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مجلس الوزراء السعودي عن إجراء تعديلات خاصة بتأشيرة الزيارة السعودية على مدة الإقامة في حالة دخول الأراضي الملكية مرة واحدة.

ويأتي ذلك لجميع أغراض تأشيرة الزيارة، وكذلك

صلاحية الزيارة للوافدين.

كما أعلنت عن تعديل هيكل التأشيرات لتصير صلاحية تأشيرة المرور ثلاثة أشهر، الإقامة 96 ساعة وذلك دون دفع أي رسوم.

تأشيرة الزيارة السعودية

يمكن لزوار المملكة استخراج تأشيرة متعددة

الزيارات تصل صلاحيتها لمدة عام كامل.

هذه التأشيرة سوف تتيح للزائرين الإقامة بالمملكة

لمدة أقصاها 90 يومًا.

كما أن هذه التأشيرة تشمل ممارسة النشاطات السياحية وأداء مناسك العمرة في أي موسم عدا

موسم الحج.

علما بأنها لا تتضمن ممارسة أي أنشطة أخرى

كالدراسة.

الفرق بين تأشيرات الزيارة السعودية والإقامة

ينبغي الإشارة أولاً إلى أن هناك فرق بين تأشيرة

الزيارة، والإقامة حيث إن التأشيرة يتم استخراجها بهدف دخول المملكة أو الخروج منها.