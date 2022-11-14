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اليمن : بشرى سارة نزول كبير فاجأ الجميع لأسعار المشتقات النفطية خلال هذة الساعات

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الرياض - محمد الاطلسي - تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .  أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 10500 ريال يمني  - الديزل = 12500 ريال يمني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار المشتقات النفطية في عدن  - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل = 

 ريال يمني  

 

أسعار المشتقات النفطية في تعز   - البنزين = 24000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني

 

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا  - البنزين = 19000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني

 

سيئون - البنزين= 19,000 ريال يمني  - الديزل = 22000 ريال يمني 

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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