اليمن : بشرى سارة نزول كبير فاجأ الجميع لأسعار المشتقات النفطية خلال هذة الساعات

الرياض - محمد الاطلسي - تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب . أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 10500 ريال يمني - الديزل = 12500 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في عدن - البنزين = 19500 ريال يمني - الديزل =
ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في تعز - البنزين = 24000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني
أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا - البنزين = 19000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني
سيئون - البنزين= 19,000 ريال يمني - الديزل = 22000 ريال يمني