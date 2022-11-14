هذا هو الأمير الجديد لتنظيم القاعدة في اليمن !!

الرياض - محمد الاطلسي - عين تنظيم القاعدة في اليمن اميرا جديدا للحرب في جزيرة العرب.

وذكر الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، محمد بن فيصل، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، أن التنظيم عين المدعو ابوعلي الحضرمي الديسي أميرا للحرب في الجزيرة العربية.

وقال ابن فيصل مسؤول الدّعوة لـ«تنظيم القاعدة» في جزيرة العرب، (أبو علي الحضرمي”الديسي“) محمد صالح أحمد المغي، عُين قبل فترة أمير الحرب في جزيرة العرب.

وأشار إلى أنّ الديسي صديقٌ مقرب لـ"باطرفي"، وقد تضمّن الإصدار الآخير لـ(أنصار الشريّعة) مُقتطفًا صوتيًا تحريضيًا للديسي؛ في إشارة إلى المسؤول السابق خالد باطرفي.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عملية سهام الشرق لتطهير محافظة أبين من عناصر تنظيم القاعدة.