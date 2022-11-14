تفاصيل اتفاق جديد بين جماعة الحوثي والسعودية .. تفاصيل مهمه

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، في وقت متأخر ، عن التوصل الى اتفاق جديد مع المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك على لسان عبدالعزيز البكير، الذي يشغل منصب وزير الدولة عضو مجلس وزراء حكومة المليشيات الحوثية (غير متعرف بها دوليا).

وقال البكير في تغريدة:إن وفد سعودي وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، والتقى بقيادة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف: " الوفد السعودي تفاوض مع قيادة مليشيا الحوثي، بشأن دفع المرتبات"، مؤكدا أن الوفد السعودي توصل إلى اتفاق مع قيادة المليشيات، لإيقاف الحرب في اليمن.

وأشار "البكير" إلى أن الوفد السعودي وجه دعوة لرئيس المجلس السياسي الأعلى في مليشيا الحوثي، مهدي المشاط، لزيارة العاصمة السعودية الرياض، من أجل إكمال المحادثات السياسية التي تمت في صنعاء.

وأكد أن مليشيا الحوثي مستعدة لإنجاح الحل السياسي مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في إشارة واضحة إلى أن المشاط سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى الرياض