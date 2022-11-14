لاول مرة ..السعودية تزف هذا الخبر بشأن هذا الأمر (تفاصيل سارة)

الرياض - محمد الاطلسي - يهتم الآلاف من المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة آخر أخبار الضمان الاجتماعي المطور وذلك لأن البرنامج يخدم الكثير من المواطنين ويقدم لهم الدعم بأشكاله المختلفة وخاصة الأسر الفقيرة والغير قادرة على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، ويقدم البرنامج دعم مالي شهري مستمر يصرف في بداية كل شهر ميلادي للمستحقين تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد زف البرنامج بشري سارة لمستفيدي شهر ديسمبر سوف نتعرف عليها الآن من خلال فقرات المقال، فتابعونا فضلاً.

آخر أخبار الضمان الاجتماعي المطور اليوم

أعلنتآ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن برامج الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية للمواطنين، عن آخر أخبار الضمان وموعد صرف الدعم الخاص بشهر ديسمبر، كما زفت الوزارة خبر سار للمستفيدين بشأن الدعم سوف نتعرف على كافة التفاصيل فيما هو آت.

موعد صرف معاش الضمان لشهر ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد محدد وثابت لصرف معاش الضمان الاجتماعي وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وإذا تعارض اليوم مع عطلة رسمية أو أسبوعية يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم، لذا سيتم صرف معاش الضمان لشهر ديسمبر يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 بمشيئة الله

يادة معاش الضمان الاجتماعي

كشفتآ آ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةآ آ عن زيادة معاشات الضمان الاجتماعي هذا الشهر لتكون كما يلي:

صرف دعم إضافي للعائل بنسبة 20% من قيمة الدعم. كما يتم صرف دعم إضافي للتابع بقيمة 96% من قيمة الدعم. ثم أكدت الوزارة على صرف الدفعة الثانية من الحقيبة المدرسية هذا الشهر للمستفيدين.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة لشهر ديسمبر بعد الزيادة

معاشآ الضمانآ الاجتماعي يختلف من مستفيد لآخر وفقاً لدخله الشهري، وعدد التابعين له بالبرنامج لذا وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جدول لرواتب المستفيدين يكون كما يلي:

يبلغ دعم الفرد الواحد 1000 ريال سعودي. كما يحصل فردين علي دعم شهري بقيمة 1285 ريال سعودي. بينما يحصل الثلاثة أفراد علي دعم شهري بقيمة 1570 ريال سعودي. أما مبلغ دعم الأربعة أفراد فهو 1855 ريال سعودي. كما يصل دعم الخمسة أفراد إلى 2140 ريال سعودي. ثم يصل مبلغ الدعم لخمسة عشر فرد إلى 5000 ريال سعودي.

أهلية الضمان المطور للحصول على الدعم

تهدفآ وزارة الموارد البشرية، إلى توصيل الدعم إلى آلاف الأسر والأفراد المستحقين فعلياً، لذا قامت بوضع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيم بشكل كامل داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ألا يكون المتقدم مسجون. آ ألا يكون المتقدم مالكاً لأي أصول، أو عقاراتآ ذات قيمة كبيرة. آ يشترط ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للضمان، وهو 1100 ريال سعودي. كما يشترط أيضاً ألا يكون المتقدم، مقيم بأحد دور الإيواء الحكومية التابعة للمملكة.

بشرى سارة لمستفيدي شهر ديسمبر

زف برنامج الضمان الاجتماعي بشري سارة لمستفيدي شهر ديسمبر المستفيدين من دعم الحقيبة المدرسية بصرف الدفعة الثانية مع معاش الضمان، كما أعلن البرنامج أيضاً عن صرف الدفعات المتأخرة من الضمان بأثر رجعي لمن ثبت أهليته للدعم مع معاش شهر ديسمبر، كما طمأن البرنامج مستفيدي الضمان القديم الذين بادروا بالتسجيل بالنظام المطور قبل يوم 5 نوفمبر بقبول أهليتهم للحصول علي دعم شهر ديسمبر.