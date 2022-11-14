اليمن : مع الأسماء اصدار قرارات رئاسية بتعيين اعضاء في أهم مفاصل الدولة..تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر سياسية أن هناك عدد من القرارات الجمهورية ستصدر خلال الساعات القادمة في

الحكومة اليمنية.وذلك بهدف عمل إصلاحات جذرية تبنتها الحكومة وفق المتغيرات السياسية ووفقا للمرحلة وما تقتضيه لإشراك جميع المكونات السياسية

وأوضحت المصادر أن من ضمن القرارات التي سيتم إصدارها تعيين خالد اليماني وزيرا للخارجية والدكتور محمد مارم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالقوي شريف وزيرا للداخلية.

وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على إجراء إصلاحات واسعة في تحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد وتمكين الكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وإحالة بعض الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة.