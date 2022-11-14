بالأسم .. جماعة الحوثي تصادر ممتلكات رجل اعمال يمني شهير ..!

الرياض - محمد الاطلسي - أقدمت جماعة الحوثي مؤخرا على مصادرة كافة ممتلكات وشركات رجل الأعمال الراحل توفيق عبدالرحيم مطهر؛ وذلك في إطار سياسة التأميم والمصادرة التي انتهجتها الجماعة، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة، على المواد العامة والقطاع الخاص،

وقالت مصادر إعلامية، إن جماعة الحوثي، احتجزت كافة ممتلكات وأموال رجل الأعمال الراحل، توفيق عبدالرحيم مطهر، بحجة استرداد مديونيات وإعفاءات حصل عليها من الدولة قبل سنوات، وفقا لما رصده مركز العاصمة الحقوقي.

وظل رجل الأعمال توفيق عبدالرحيم واحداً من اشهر تجار النفط على مستوى البلاد، ويمتلك عدداً من الشركات التجارية الكبرى التابعة له والشهيرة بأعمال تجارة وتسويق المواد النفطية، إلى ما قبل اجتياح مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء.

ومنذ سيطرة جماعة الحوثي، على صنعاء في 21 سبتمبر من العام 2014، أزاحت كافة رجال الأعمال والقطاع الخاص القديم، وأنشأت كيانا طفيلياً، لاسيما قطاع تجارة الوقود والمشتقات النفطية.