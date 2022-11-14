اليمن :هزيمة نكراء للحوثي في هذه المحافظة وسقوط غنائم في قبضة القبائل..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت مناطق في مديريات برط العنان والمراشي، بمحافظة الجوف معارك عنيفة، بين القبائل ومليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية.

وقالت مصادر محلية، إن معارك عنيفة اندلعت بين قبائل ذو محمد بوادي مذاب غرب الجوف شمال شرقي اليمن، ومليشيا الحوثي، عقب محاولة المليشيات نهب أراض زراعية وممتلكات تابعة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي لجأت لاستخدام الطيران المسير لقصف الأهالي للضغط على رجال القبائل للانسحاب من منطقتهم .

تدافع قبيلة ذو محمد، وهي إحدى قبائل دهم الواقعة في مديريات برط العنان والمراشي، عن منطقتها "العادي" التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.

وتمكن رجال القبائل من التصدّى للهجوم، واستولوا على طقم حوثي ورشاش، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وأكدت المصدر أن الجرافات والمعدات الحوثية توقفت عن تجريف المناطق الزراعية للمواطنين في وادي مذاب، عقب الاشتباكات العنيفة.