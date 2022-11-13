السعودية : أمر ملكي هام بالقبض على هذا السعودي وابنته وتغليظ العقوبة عليهم بسبب هذا الفعل الصادم

الرياض - محمد الاطلسي - تنفيذًا لأمر فوري، أصدره سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، ألقت الجهات الأمنية اليوم القبض على نصاب تبوك وإبنته؛ تهرَّب من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية بعد فترة من صدورها؛ وذلك تنفيذًا لأمر قاضي التنفيذ بالحبس والقبض عليه وعلى إبنته؛ لوجود مطالبات بمبالغ مالية ضخمة قاموا بالإستيلاء عليها من خلال بيع العقارات.

وتم القبض على المتهم بعد عمليات بحث عنه في منزله صباح اليوم، ولم يُعثر عليه، وبعد عملية تمشيط لكامل المنزل والأماكن المجاورة له – وهي بمساحات كبيرة؛ ما تطلب وقتًا وجهدًا متواصلاً – عُثر على المتهم في مجمع أحراش وغرف عماله المهجورة العائدة له. وقد عُثر على المتهم بعد مغرب هذا اليوم مختبئًا فوق سطح إحد الغرف المهجورة، وتم إيقافه لعرضه على قاضي التنفيذ، والنظر في التُّهم الموجَّهة له.

وأشار مصدر رسمي مطلع إلى أن المتهم عبر العديد من المنصات الانترنت و خاصة على التويتر، و قصة نصاب تبوك و ابنته، كانت بنشر الإعلانات الوهمية لعقارات مُزيفة للبيع، و من بعدها يتلقى مبالغ مالية من و راء هذه العقارات، و بعد كشف القصة و أصبح الكثير من الناس و أغلبهم يتحدثون بها، و ابنته العنون الوابسي دخلت السجن لمُدة شهرين ثُم غادرت من السجن و استمرت في الاستعداء للناس و كانت قصة نصاب تبوك وابنته على أفواه الناس كافة .

المصدر: سبق.