اليمن : مصادر تكشف عن خلافات جديدة وكبيرة تفشل المجلس الرئاسي في الاجتماع في الرياض

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر في حكومة معين، السبت، فشل اجتماع كان مرتقب للمجلس الرئاسي الموالي للسعودية في الرياض.

وقالت مصادر حكومية بان عيدروس الزبيدي رفض العودة من ابوظبي إلى الرياض الا بضمانات بعدم احتجازه مجددا.. كما اشترط اصدار العليمي قرار بتغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك واستبداله بأخر جنوبي وهو ما رفض العليمي النقاش فيه.

كما رفض عبدالله العليمي العضو عن الاصلاح والمقيم حاليا في الاردن العودة إلى الرياض مشترطا اقالة محافظ المؤتمر في شبوة عوض ابن الوزير.

واشار المصادر إلى أن العرادة لا يزال يقاطع جلسات المجلس ويرفض حضور ايا منها بسبب احتجازه من قبل السعودية والضغوط لتغييره من منصب المحافظ.