قاتل مرعب ومخيف يباغت 5 شبان سعوديين وينهي حياتهم بلا رحمة ولا شفقة ( صورة مخيفة )

الرياض - محمد الاطلسي - توفي 5 شبّان سعوديين نتيجة ارتطام سيارتهم بجمل سائب بطريق الأحمر غرب الأفلاج.

وأثارت الحادثة استياء واسعاً، حيث غرد العديد من مستخدمي تويتر منتقدين ترك الجمال السائبة على الطرقات ووجهوا رسائل يعاتبون فيها صاحب الجمل الذي تسبب بموت 5 شباب، مطالبين بمحاسبته.

كما ناشدوا الجهات المختصة الإسراع بالتدخل لوضع حد لخطورة تلك الطريق بسبب ضيقها وكثرة الشاحنات فيها وكذلك ضبط السرعة.

وبحسب العربية نت فقد كان أهالي المنطقة طالبوا بضرورة إكمال إنارة ما تبقى من الطريق، فأثمرت جهود بلدية الأحمر في إنجاز جزء كبير منه ولم يتبق سوى نحو 30 كم منه

وحذّرت الإدارة العامة للمرور أصحاب الحيوانات، داعية لإبعادها عن حرم الطريق المعتمد، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيتسبب بعقوبة غرامتها 10 آلاف ريال.

كما نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر "، ألزمت فيها أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

واشتمل جدول المخالفات المرورية على فقرة توضيحية تتعلق بعقوبة مخالفي إبعاد الحيوانات عن الطريق، إذ تتراوح الغرامة ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

يشار إلى أن خطورة هذا الطريق تكمن في كونه منفردا، تتخذه الجمال السائبة ممراً لها لقرب حظائرها منه، فتعبر منه شمالاً وجنوباً للرعي في شعاب وادي الأحمر.