تنفيذاً لهذا الامر ..تعزيزات ضخمة تابعة لهذة القوة تتجه نحو أهم محافظة يمنية

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل قوات العمالقة الدفع بمزيد من التعزيزات باتجاه المواقع الأمامية لحدود محافظة البيضاء في ظل التهديد من جانب جماعة الحوثي باستهداف المنشآت الحيوية في محافظة شبوة.

وذكرت مصادر عسكرية أن تعزيزات العمالقة تتجه نحو مديرية حريب في مأرب وعين وبيحان في محافظة شبوة.

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من إعلانها إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين حاولت استهداف ميناء قنا النفطي في محافظة شبوة، وبعد نحو 3 أسابيع من شن الحوثيين هجوما على ميناءين نفطيين هما الضبّة بمحافظة حضرموت، والنشيمة بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.