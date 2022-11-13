باسواء أنواع العذاب ..جريمة مروعة تندى لها الجبين لمقتل فتاة يمنية على يد زوجها (تفاصيل مرعبة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر محلية تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها شاب 27 عاما بحق زوجته 17 عاما بعد أشهر من زواجهما في محافظة ذمار، والانتقال إلى للعيش في مارب.

وقالت المصادر إن الفتاة "رحاب أحمد خادم" البالغة من العمر 17 عامًا، تزوجت ابن خالتها (ع. ن. م. عبده) 27 سنة، قبل ستة أشهر وانتقلت للعيش معه من وصاب ذمار إلى مأرب، قبل أن يبدأ بممارسة التعذيب الجسدي العنيف بحقها حتى توفيت نتيجة ذلك، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت المصادر أن أن الزوج بدأ في تعذيب زوجته بـ(الحرق - الضرب - الصعق الكهربائي) منذ الشهر الثالث للزواج، حتى وفاتها.

وأضافت أن الزوج منع زوجته من التواصل بأسرتها أو امتلاك أي وسيلة اتصال، أو الخروج من المنزل طوال نصف عام من الزواج، حتى توفيت وهي حامل.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلنت شرطة محافظة مارب، عن تمكن الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط متهم بتعذيب زوجته حتى فارقت الحياة.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنها تمكنت من القاء القبض على (ع، ن، م، عبده ) المتهم بقتل زوجته تحت التعذيب، يوم الأربعاء الماضي.

وأضافت الشرطة أن المتهم اعتدى على زوجته بالضرب المبرح في جميع جسمها والرأس والوجه، ما أدى إلى وفاتها.

وأشار بيان الشرطة إلى أن ارتكاب المتهم للجريمة يأتي بسبب خلافات أسرية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأكدت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ضبطت المتهم وأودعت جثة الضحية في ثلاجة المستشفى حتى إستكمال ملف القضية.