ماذا حدث !!..جماعة الحوثي تصدر إعلان الوداع وتدق آخر مسمار في نعش النظام الجمهوري

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت جماعة الحوثي،إعلان الوداع ودقت آخر مسمار في نعش النظام الجمهوري في اليمن.

وقال رئيس المكتب السياسي السابق لجماعة الحوثي، الشيخ صالح هبره، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، إن" ‏هذه (المدونة)-يقصد ماتسمى مدونة السلوك الوظيفي- بمثابة إعلان الوداع وآخر مسمار في نعش النظام الجمهوري وهو ما كنا منذ البداية نعمل على تحقيقه فلم يبق من الجمهورية سوى (العلم والطير والنشيد الوطني) وقريبًا سيتم تغييرها وهكذا هي طبيعة الحكم الفردي وسلطة المذهب؛ لأنه لا يمكن حكم فردي بآلية نظام جمهوري.

وأضاف: انتقدنا النظام العائلي فأتينا بنظام للعائلة: الأب والابن وابن الابن والأخ لأب وأم والأخ لأب.. إلخ.

وتابع: انتقدنا الجيش والأمن العائليين، فأنشأنا مؤسسة أمنية وعسكرية، معايير القبول فيها الولاء للعائلة.

و اردف: انتقدنا بعض المضايقات في حرية التعبير، فأتينا وألغينا حرية التعبير كاملة، وكما كنا ننتقد التحصيلات والجبايات التي كان يقوم بها النظام السابق -وهي جدًا محدودة- فأتينا وأخذنا الجبايات على صاحب السكريم، ورخص على من يريد يبني له غرفة في مزرعته لحراستها، وضريبة على (روث الحيوانات)، وأنشأنا قطاع يتاجر بأموال الدولة وموارد الشعب..

وقال: انتقدنا شركات آل الاحمر، فأتينا وأخذناها وعشرات الشركات مثلها، وأنشأنا أضعافها، انتقدنا بيوت مسؤولي النظام السابق –وقد يكون بعضها من أموالهم الخاصة- وصادرناها وسكنّا فيها. ولاقى حديث هبرة إعجاب وتداول شعبي واسع.