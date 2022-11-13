لاول مرة ..الحكومة الشرعية تصدم إيران بهذا الأمر!! تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي -

�بطت قوات البحرية بمحافظة سقطرى، سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، بعد تنسيق مشترك بين أمن المهرة والبحرية الأمريكية. وأصدرت الحكومة الشرعية الليلة تصريحاً بشان ضبط السفينة إيرانية وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الارياني في تصريح الليلة: ‏تمكن القوات البحرية في ميناء حديبو بمحافظة سقطرى بالتنسيق مع الأجهزة الامنية والاستخباراتية، من ضبط سفينة إيرانية تحمل على متنها مواد مخدرة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية، يؤكد استمرار نظام ملالي ايران في اغراق الاراضي اليمنية بشحنات الاسلحة والطائرات المسيرة والمخدرات وأوضح الارياني بالقول:خلال الاعوام الماضية ضُبطت عدد من السفن والبحارة الإيرانيين المتورطين في تهريب وتجارة المخدرات، واستغلالها كمصدر رئيسي لتمويل مليشياتهم في المنطقة بما فيها مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين، واستدراج الشباب لتنفيذ الانشطة الارهابية، وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة ‏واكد الوزير الارياني ان جماعة الحوثي انشأت بإشراف قيادات بارزة شبكات للاتجار بالمخدرات بهدف اغراق اليمن بهذه الآفة، واتخاذها مصدرا لتمويل انشطتها التخريبية، والايقاع بآلاف المغرر بهم من فئة الشباب للانخراط في صفوفها وغسل عقولهم والزج بهم وقودا لمعاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بموقف واضح من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، واستمرارها في تهريب الأسلحة والمخدرات في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالازمة اليمنية