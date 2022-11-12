هذا هو الشرط المفاجئ الذي اعلنته جماعة الحوثي للتوقف عن استهداف الموانئ والسماح بتصدير النفط؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت جماعة الحوثي، شرطًا جديدًا للسماح بتصدير النفط، والتوقف عن استهداف الموانئ والمنشآت اليمنية.

وقال منتحل صفة نائب وزير الخارجية، في حكومة المليشيات غير المعترف بها، المدعو "حسين العزيز" في تغريدة له على تويتر إن تصدير الثروات النفطية والغازية سيبقى مستحيلًا حتى تًقسم عوائدها للجميع.

وأضاف القيادي في الجماعات، فيما وصفتها وسائل إعلام حوثية بأنها "مبادرة": "إن الحل سهل جدا حيث يمكن توريد المبيعات لحساب كل محافظة طبقاً لنسبتها من موازنة2014م وبهذا تنتهي المشكلة".

ورفضت جماعة الحوثي، تجديد الهدنة الأممية، مطالبة بصرف مرتبات مقاتليها من عوائد النفط، الذي تصدره الحكومة اليمنية، في تنصل واضح عن الاتفاقيات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، التي تنص على أن تصرف مرتبات مناطق سيطرة اجماعات الحوثية من عوائد ميناء الحديدة.