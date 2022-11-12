بسبب التهور الزائد ..عروسان يمنيان يقضيان ليلة الزفاف في المستشفى

الرياض - محمد الاطلسي - وقالت مصادر محلية، إن السرعة الزائدة تسببت في انقلاب سيارة عروسين، ليلة زفافهما، في مديرية المنصورة بمدينة عدن.

وأضافت المصادر أن سيارة على متنها عروسين، انقلبت أمس الجمعة، بعد ارتطامها أمام متجر الحجاز مول بالمنصورة بسبب السرعة الجنونية والتهور الزائد عن المعقول.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اسعاف العروسين إلى إحدى مستشفيات مدينة عدن، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.

وتسببت السرعة الزائدة في عدن، بالكثير من الحوادث الغريبة، والتي كان آخرها سقوط سيارة في البحر نتيجة السرعة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وسقوطها ووقوع إصابات.