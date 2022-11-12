اليمن : تحركات نهائية لقوات طارق صالح وبدعم سعودي تبدأ أول عمليات إقتحام هذه المحافظة!!

الرياض - محمد الاطلسي -

بدأت قوات طارق صالح، تحركات نهائية لإقتحام المعقل الرئيسي لقوات حزب الإصلاح.

وقالت مصادر مطلعة إن أربع كتائب من القوات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي، وصلت، الخميس "10 نوفمبر" إلى المناطق الشرقية لمحافظة مأرب، قادمة من مدينة المخأ بمحافظة تعز.

وأوضحت المصادر أن الكتائب ستنضم لوحدات "محور سبأ" التي تجهزها الإمارات كقوات بديلة عن فصائل الإصلاح بمأرب.

وأشارت إلى أن الفصائل الإماراتية ستبدأ خلال الأيام القادمة، بالزحف صوب مدينة مأرب، على الرغم من رفض الإصلاح تسليم آخر وأبرز معاقله.

ويتوقع أن تفجر الخطوة، مواجهات مباشرة بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي، في ظل تصاعد حالة الغليان بينها على إمتداد مأرب والمحافظات الجنوبية.