السعودية تصدر إعلان مفاجئ لليمنيين المقيمين في المملكة..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق نظام التوطين والسعودة للوظائف.

وتهدف بهذه الإجراءات الارتقاء بمستوى دخل شبابها، لكنه تم تغيير القائمة وطرح مجموعة من الوظائف بالإمكان أن يعمل بها المقيم أو الموطن السعودي لأجل الاستفادة من الخبرات في تلك المجالات، وتظل كما هي ملاذا لكل من يبحث عن فرصة عمل.

وسنعرض لكم أهم الوظائف التي تم سعودتها وكذلك التي لم تسعود وايضا الوظائف التي شملها قرار إلغاء سعودتها.

المهن المسعودة هي المهن التي لا يشتغل فيها غير السعوديين ولا يستطيع الوافدون العمل فيها ومنها:

إنشاء ملف تعريف الآن مدير شؤون العمل والعمل.

مؤلف الشكوى.

موظف الإستقبال.

مدير علاقات الناس.

ألغيت وظائف في عام 2022 هناك بعض المهن التي تم إلغاؤها ويمكن للوافدين الأجانب العمل بها، وعلى وجه الخصوص: وكيل العطور. الصيادلة والأطباء. السائقين.

موظف الإستقبال، وإمكانيات تواصل غير محدودة. عقوبات مخالفة قرارات السعودة لعام 2022 في حال عمل أي وافد أجنبي في أي مهنة مخصصة للسعوديين ، تبدأ الغرامات من 20.000 ريال سعودي للفرد.

إذا كان أي عامل يعمل في مهنة مسودة وتحمل صاحب العمل جميع التكاليف التي تكبدها ، فعليه دفع غرامة قدرها 10000 ريال سعودي.

تفرض غرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي على المؤسسة التي تستخدم ما يسمى بالسعودة وهي تسجيل غير السعوديين وعمل غير السعوديين.