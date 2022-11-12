اتفرج ولأول مرة صورة نادرة لوالدته الفنان اليمني محمد عبدة تظهر للعن

الرياض - محمد الاطلسي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السعودي محمد عبده مع والدته الراحلة، في أول ظهور لها.

الفنان السعودي ظهر في الصورة وهو في مرحلة الشباب مع والدته المحجبة، وقد كشفت الصورة عن وجود شبه كبير يجمعهما.

ويذكر أن محمد عبده لم يستطع تمالك دموعه أثناء كشفه عن تفاصيل وفاة والدته في لقاء إعلامي سابق، حيث قال إنه سار خلف جنازتها بمسافة طويلة، مرجعا السبب إلى قوله: “كنت ضمن آخر الناس التي مشت في جنازتها حتّى لا يقولون هذه أم فنان، ولا يمشون في جنازتها”.