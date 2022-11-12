وردنا الآن: عودة شخصية بارزة وقيادي رفيع بعد سنين من الغربة لتلقي هذا المنصب الرفيع

الرياض - محمد الاطلسي - التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، في العاصمة المصرية القاهرة بالمناضل حسن باعوم رئيس مجلس الحراك الثوري.

وفي اللقاء اطمئن اللواء بن بريك على صحة المناضل حسن باعوم ناقلا له تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية والعودة قريبا إلى أرض الوطن .

وناقش اللقاء الذي ضم الأخ فادي حسن باعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري، مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية على الساحة الجنوبية، ومستجدات الأحداث على مستوى الإقليم بشكل عام.

كما استعرض اللقاء النجاحات السياسية التي حققتها قيادة المجلس الانتقالي والعسكرية التي حققتها القوات الجنوبية في دحر القوى الانقلابية من مليشيات الحوثية ومكافحة الإرهاب واستئصال شأفته في محافظات الجنوب.

وناقش اللقاء الترتيبات لعودة المناضل حسن باعوم ، قريبا إلى بلده وعاصمته عدن ، لزيارة أهله وناسه ولقاء محبيه ، ومواصلة العمل والوقوف صفاً واحداً من أجل تعزيز اللحمة الجنوبية والتقارب من أجل الاستحقاقات المهمة للجنوب أرضا وانسانا، والتي تأتي ضمن دعوة وجهود الأخ الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي ، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الصادقة التي وجهها لكل الجنوبيين من قيادات ومكونات للعودة إلى العاصمة عدن .

جانبه عبر المناضل حسن باعوم عن سعادته بهذا اللقاء شاكرا لكل الجهود المبذولة من قبل الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي واللواء الركن أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية على لم الشمل الجنوبي وتعزيز وحدة الصف الجنوبي.

مؤكداً على أن عودته إلى أرض الوطن ستكون معززة للقضية الجنوبية والمشروع والاجماع الجنوبي ومواصلة الدور النضالي، والحفاظ على كل المكتسبات التي تحققت من أجل استعاد