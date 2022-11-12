اليمن : اتفرج طفلة يمنية بعد ان دفنتها زوجة ابيها في حفرة بذمار وهكذا كان مصيره

الرياض - محمد الاطلسي - اعاد ناشطون في منصات التواصل الإجتماعي تداول صور طفلة في اليمن والتي تم إنقاذها بعد تكميم فمها ووضعها من قبل زوجة أبيها في حفرة . وأطلعت مصادر يوم الخميس على المقطع المرئي والذي أعيد تداوله من جديد لفضاعه الحادثة رغم حدوثها قبل عامين أي مطلع عام 2020م .

وأعاد الناشطون تداول المقطع من أجل تحريك القضية والتي ماتزال في أروقة النيابات الحوثية الفاسدة والتي قامت بها الزوجة ضد ابنه زوجها نكاية في زوجة زوجها السابقة . وبحسب الناشطون فإن الطفلة ضلت في الحفرة لأكثر من يومين وتم إنقاذ الطفلة بأعجوبة .

وتزايدت الجرائم المسجلة في اليمن ضد الأطفال والنساء بل حتى من النساء ضد الرجال والتي راح ضحيتها 6 رجال في محافظات عمران وصنعاء وتعز وإب وذمار والذين قتلوا ذبحا وبالرصاص والسم و الرمي من قمة الجبل كما حصل في المحويت والقتل والحرق كما حصل في الحدأ بذمار والتي تعكس الحالة النفسية المتدهورة لليمنيين جراء وتدهور الأوضاع الاقتصادية .