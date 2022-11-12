اعلان جديد للجوازات السعودية سيحدث تغيير واسع في حياة المقيم

الرياض - محمد الاطلسي - من قِبل الحكومة بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عن إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة، وضِمنها إصدار التأشيرة الخاصة بـ”الخروج النهائي”، وجدير بالذكر أن طلب تأشيرة الخروج النهائي يُمكن القيام به بطريقة إلكترونية تماماً، وبدورها قامت الحكومة السعودية بتأمين حقوق العاملين الذين عزموا على الخروج النهائي عِند نهاية مُدة العقد الخاص بهم، وسوف نُوضح لكم عبر هذا التقرير مُدة الخروج النهائي في النظام الجديد 2022 – 2023 وما هي الشروط.

الخروج النهائي من السعودية قامت الحكومة السعودية بإطلاق تِلك الخدمة لتسهيل الأمر على جميع الوافدين للحصول على تصريح الخروج النهائي الذين انتهت المُدة المُقررة لعملهم داخل المملكة العربية السعودية، ومن جانبها أيضاً قامت “وزارة الداخلية” السعودية بالتأكيد على أن فترة الخروج النهائية في النظام الجديد تكون ما بين 9 شهور وحتى 12 شهر عبر مِنصة أبشر الإلكترونية، مع مُراعاة إدراج كافة المُستندات والأوراق المطلوبة عِند إجراء التقديم.

شروط الخروج النهائي في النظام الجديد في السعودية 2022 – 2023 بالكاد هُناك بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار تصريح الخروج النهائي من المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن تِلك الشروط تتمثل في الآتي:

أن لا يكون صادراً بحق العامل أي من المُخالفات المرورية أو القانونية نتاجاً لارتكابه أي من الجرائم. أن يكون العامل مالكاً لجواز سفر ساري وغير مُنتهي الصلاحية. ضِمن أهم الشروط التي يجب توافرها هي سريان إقامة العمل للعامل. قيام العامل بإرفاق كافة البيانات التي تم إدراجها في جواز السفر الخاص به. حال كان العامل مالكاً لـ”مركبة” فيجب أن تكون تِلك المركبة مُسجلة داخل المملكة.

سوف يتم دفع غرامة مالية إذا كانت صلاحية إقامة العامل مُنتهية. توفير صورة شخصية حديثة للعامل للحصول على تصريح الخروج النهائي.

خطوات استخراج تأشيرة الخروج النهائي في النظام الجديد 2023 يُمكن استخراج تأشيرة الخروج النهائية إلكترونياً عبر مِنصة أبشر الإلكترونية، وذلك يتم عبر بعض الخطوات القلائل التي تجدونها أدناه، وتتمثل تِلك الخطوات في الآتي:

في بادئ الأمر سوف يتم التوجه المُباشر إلى “مِنصة أبشر” الإلكترونية. يتبع ذلك القيام بتسجيل الدخول عبر كتابة “اسم المُستخدم” وأيضاً “رمز المرور” الخاص به.

الخطوة التالية وهي القيام بكتابة “كود التحقق المرئي” الذي تم إرساله عبر الجوال.

سوف يقوم المُستخدم في تِلك الخطوة باختيار أيقونة “الخدمة الفردية” ومنها النقر على تبويب “الجوازات”.

بعد اتمام الخطوة السابق ذكرها سوف يتم القيام بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وسوف يتم اختيار “الخدمات المكفولة”. بعد ذلك سوف يتم الضغط على تبويب “تأشيرة الخروج النهائي”.

سوف يتم قراءة كافة الشروط والأحكام جيداً ومن ثَم النقر على “طلب جديد” ومنها اختيار “الخروج النهائي” وبعدها يتم الضغط على زر “إرسال”.

سوف نُلاحظ الآن انبثاق لوحة جديدة تُقدم كافة التفاصيل عن إصدار تأشيرة الخروج النهائي.