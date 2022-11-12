مغترب يمني يترك الغربة ويعود مسرعا لليمن بعد علمه بزواج حبيبتة .. لن تصدق ردة فعلة

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون يمنيون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطعا مرئيا عن قصة حب شاب لابنه عمه "ليلي " والتي طلقها في ساعة غضب بعد حصول مشاكل بينهما . وقال الراوي في المقطع والذي أطلعت مصادر يوم الخميس أن القصة تدور في محافظة البيضاء في بلاد قيفة بعد هجرة شاب إلى بلاد الغربة بعد تعذر عودته الى زوجته و ابنة عمه ليلي .

وبحسب المقطع فإن الشاب تلقى إتصال أن ابنة عمه التي أحبها وكانت زوجته سوف تتزوج بعد أسبوع , مما دفع الشاب إلى مغادرة الأراضي السعودية والعودة إلى اليمن من أحد المنافذ البرية والذهاب الى خيمة العرس واردف كلمات شعرية في زامل تحكي الوداع لحبيبته .

وبعد معرفه الزوج الجديد بما ذكره ابن عم زوجته التي عقد عليها واصرارها على فسخ العقد والعودة الى ابن عمها , قام بطلاقها والتنازل عن المهر لابن عمها ليتم الزواج منها , وذلك شهامة منه و لعدم رغبته في الزواج بامرأة مازال شغفها بابن عمها يملئ قلبها ليتزوج بها الآخر في قصة أشبه بقصة قيس وليلى ولكن ليس في العراق بل في اليمن .

هذا وتم السجال شعرا "بالزامل " الشعبي بين الشاب المحب والزوج والذي أفضى بالطلاق وظهور عريس جديد في اللعبة .