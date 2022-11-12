حالة استنفار قصوى في هذه المدينة اليمنية ..تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت عملية أمنية مشتركة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية، لضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، في ميناء حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى جنوب البلاد.

ونقل المركز الإعلامي بمحافظة المهرة عن مصدر في إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، إنه تم ضبط سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة في ميناء حديبو.

وأضاف المصدر: "إدارة البحث تسلمت ثلاثة بحارة يمنيين ، انقذتهم البحرية الأمريكية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، وبعد التحقيق معهم واخذ اقوالهم ادلو بمعلومات عن تواجد سفينة تحمل مواد مخدرة".

وأوضح المصدر أن: "الأجهزة الأمنية بالمهرة أبلغت (خفر السواحل في سقطرى) بمعلومات عن السفينة وتم ضبطها والتحفظ عليها في ميناء حديبو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وأكد المركز التابع للسلطة المحلية، إن عملية ضبط السفينة الإيرانية تمت بالتنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في المهرة والقوات البحرية الأمريكية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أعلنت في ال 27 أكتوبر الفائت، إنقاذ ثلاثة بحارة مدنيين يمنيين، بعد أن اشتعلت النيران في زورقهم الصغير أثناء عبوره المياه الدولية ، في خليج عدن.

وأعلنت القوات الدولية، ضبط شحنات أسلحة ومخدرات بكميات كبيرة، أثناء محاولات تهريبها في ممرات معتادة لتهريب الأسلحة والمخدرات لوكلاء إيران في المنطقة العربية. فيا