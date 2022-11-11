تفاصيل كاملة للفتاة اليمنية التي قفزت من داخل ‘‘باص’’ لإنقاذ نفسها من الاختطاف وهكذا كان مصيرها ونهاية صاحب الباص

الرياض - محمد الاطلسي - أقدمت فتاة يمنية، على رمي نفسها من داخل باص أجرة بمدينة تعز بعد شكوكها حول محاولة السائق اختطافها.

وقالت مصادر محلية، إن طالبة في كلية الطب وتسكن بحي الكوثر بمدينة تعز، رمت نفسها من على متن باص بعدما طلبتْ منه توصيلها إلى جامعة السعيد شمالا إلا أنه اتجه بها نحو “النقطة الرابعة شرق المدينة.

وأضافت المصادر أن الفتاة تعرضت لجروح وكسور عقب سقوطها من الباص، فيما تم القبض على السائق ويجري التحقيق معه في البحث الجنائي.

لكن مصادر أخرى نفت التهمة عن السائق، وقالت إنه أخبر الطالبة بالذهاب إلى حي النقطة الرابعة لأخذ طالبات أخريات، وتوصيلهن إلى الجامعة ذاتها، لكن الشكوك راودت الفتاة وأجبرتها على القفز من الباص جوار مركز الحمادي للملابس، ما أدى إلى إصاباتها بكسورونقلت إلى مستشفى الثورة.