مفاجأة..الخطوط اليمنية توقع على اتفاق جديد مع شركة الطيران السعودية بشأن هذا الأمر..!

الرياض - محمد الاطلسي - وقعت الخطوط الجوية اليمنية اليوم اتفاقية شراكه مع شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين، اتفاقية لتموين وجبات ركاب وطاقم الخطوط الجوية اليمنية.

ووقع من الجانب اليمني صادم الجائفي مدير محطة الرياض، ومن الجانب السعودي صدقة عبدالعزيز عبدالقادر مدير مبيعات تموين الخطوط الأجنبية. وأشاد الجائفي بمستوى الشراكة والتنسيق بين الخطوط الجوية اليمنية و الخطوط الجوية السعودية، والقيام بتموين الرحلات المختلفة وفق أحدث المعايير واعلى درجات الجودة،.

مؤكداً ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه وزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية في لتحسين خدماتها للمسافرين.