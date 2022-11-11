خبير عسكري يمني يبارك للحوثي هذا الأمر بسبب "حمق الشرعية".. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - سخر خبير عسكري يمني من تعامل الحكومة الشرعية مع موضوع الهدنة الإنسانية التي قال إن الحوثيين يجنون فوائدها رغم انتهائها.

وكتب الخبير والباحث العسكري علي الذهب، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من أبرز مكاسب الهدنة للحكومة، توقف نشاط مينائي ضبة وقنا، وتصاعد نشاط مينائي الحديدة والصليف للحوثي.

وأضاف الذهب: وهكذا تذهب الهدنة لمصلحة جماعة الحوثي بعد اتفاق ستوكهولم.

وختم الذهب تغريدته بالقول: إن الرهان على الفاشلين حمق ما بعده حمق. وعليه نقول: مبروك للحوثي النهاية التي يريدها، إذا استمر هذا الغباء حاكما للشرعية.

وكانت جماعة الحوثي استهدفت، خلال الأيام الماضية، مينائي الضبة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة جنوب شرقي اليمن.