الإعلان عن حملة عسكرية جديدة ستضع نهاية حاسمة للحوثي !!تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - انطلقت صباح اليوم الخميس حملة عسكرية واسعة في عدد من مديريات محافظة لحج (جنوبي اليمن) بعد حوادث تقطع متعددة.

وأكدت مصادر إعلامية انطلاق حملة عسكرية وأمنية مشتركة من وحدات محور طور الباحة العسكري انطلقت في مديريات طورالباحة – المقاطرة، لتطهيرها من المطلوبين أمنيا وعناصر التقطع والارهاب والأيادي والخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية، وفق ما أفادت "يمن شباب".

واستحدثت الحملة، التي ستستمر حتى يوم الأحد، نقاط تفتيش ومداهمات لمعاقل عصابات التقطع والنهب التي مارست جرائم حرابة بحق المسافرين والمارة، بهدف تأمين خ

تتزامن الحملة العسكرية مع حملة مماثلة لألوية العمالقة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وقبل أيام أقدم مسلحون على التقطع ونهب شحنة أسلحة وذخائر أسلحة ثقيلة تابعة لمحور تعز، كما قامت باختطاف سائق الشاحنة وحمايتها، في منطقة معبق المقاطرة، وطالب محور تعز، في مذكرة إلى محافظ لحج، وقائد محور طور الباحة، بالتدخل الفوري والعمل على ضبط المتورطين في الحادثة وإعادة الشحنة بأسرع وقت ممكن.

ط (مفرق طورالباحة - معبق - المقاطرة – التربة) بشكل كامل.