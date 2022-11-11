في هذه المحافظة اليمنية ..تفاصيل مخرجات اجتماع لم الشمل بين قوات عسكرية وسياسية كبرى ..!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة، عن عملية عسكرية مشتركة لتطهير شمال وغرب محافظة لحج وجنوب محافظة تعز من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأفادت المصادر، بأن عملية "سهام الغرب" تشارك فيها جميع الوحدات العسكرية، بإشراف محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي، ومحافظ محافظة تعز نبيل شمسان.

وذكرت المصادر، أن العملية جاءت بناءاً على مخرجات اجتماع لم الشمل في محافظة لحج بين مختلف القوات العسكرية والأمنية نظراً لما تسببت به تلك الخلايا من دمار وسفك دماء وعبث في هذه المناطق منذ أكثر من عام.

يأتي ذلك بعد اجتماع عقد في منزل محافظ محافظة لحج وضم قيادات عسكرية وأمنية كبيرة في المحافظة، يعد الأول من نوعه وجمع فرقاء عسكريون وأمنيون منذ أحداث أغسطس 2019م.